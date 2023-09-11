Лучший стимулятор для яблони и груши — вносим в почву в сентябре: будут плодоносить все лето до холодов

Опытные дачники поделились секретом любимой подкормки для яблонь и груш — это удобрение станет для культурных растений в саду мощным стимулятором. Все следующее лето яблони и груши будут плодоносить до холодов. Попробуйте! Даже бабушки-соседки позавидуют богатому урожаю яблок и груш.

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Садоводы советуют использовать готовые комплексные удобрения. Это поможет восполнить дефицит питательных веществ. Яблони и груши можно опрыскать любым калийсодержащим удобрением. На следующий год плоды будут крупными, с мужской кулак, а листья зелеными, сочными, никакой бледности, скручивания и вялости.

Если листья становились толще, темнели и опадали, а плоды были неправильной формы, садоводы советуют подкормить яблони и груши раствором борной кислоты (5 г на 10 литров воды), этот состав распыляется на деревья.