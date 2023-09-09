Британские ученые придумали алкоголь без похмелья и вреда для печени

Британская лаборатория GABA Labs (да-да, можно сказать, те самые британские ученые) создала синтетический алкоголь. Жидкость не имеет вкуса, зато быстро расслабляет человека. Ее якобы можно добавить в любой вкусный напиток, придав ему опьяняющий эффект, – выпивший становится более веселым и общительным.
При этом создатели отмечают, что употребление их продукта не приводит к похмелью и другим неприятным последствиям алкоголя, не причиняет вреда мозгу, сердцу и печени. Ученые уверены, что эта разработка сможет спасти миллионы людей, страдающих от алкоголизма.
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Состав жидкости, само собой, держится в строжайшем секрете. Как пишет The Wall Street Journal, работа над инновацией находится на завершающей стадии, на рынок заменитель алкоголя может попасть в 2026 году. Если, конечно, все проверяющие инстанции одобрят его.