Британские ученые придумали алкоголь без похмелья и вреда для печени

Британская лаборатория GABA Labs (да-да, можно сказать, те самые британские ученые) создала синтетический алкоголь. Жидкость не имеет вкуса, зато быстро расслабляет человека. Ее якобы можно добавить в любой вкусный напиток, придав ему опьяняющий эффект, – выпивший становится более веселым и общительным.

При этом создатели отмечают, что употребление их продукта не приводит к похмелью и другим неприятным последствиям алкоголя, не причиняет вреда мозгу, сердцу и печени. Ученые уверены, что эта разработка сможет спасти миллионы людей, страдающих от алкоголизма.