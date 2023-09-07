В 2024-м затянут пояса: назвали знак зодиака, который может все потерять в год Зеленого Дракона

До Нового года остаются считанные месяцы. Многие ждут наступления 2024 года. По китайскому календарю наступит год Зеленого Деревянного Дракона. Отмечается, что сильный зверь символизирует власти. Год с ним станет достаточно жестким. И хоть некоторым людям он сулит удачу, но многим будет непросто. Астролог Илья Милохин рассказал, кому стоит ждать худшего.
По словам эксперта, проблемы навалятся на Близнецов. Он отметил, что им тяжело будет в финансовом плане, а также в личной жизни.
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«Особенно аккуратно в год Зеленого Дракона им нужно быть с договорами. Есть большая вероятность обмана, поэтому бумаги, банковские счета очень важно перепроверять. Прежде, чем будете совершать крупные покупки или переводы, советую все просчитать на несколько шагов вперед», — пояснил астролог, пишет портал «А теперь внимание!».