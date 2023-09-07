Эксперты уточняют, что у Дракона весьма благоприятный характер. Год должен принести удачу, процветание, даже некий прорыв. Особенно сильно это ощутят на себе люди, которые уверены в себе, четко ставят перед собой цели. Они точно достигнут успеха.

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Еще важным является зеленый цвет. Он несет положительные моменты: мир, спокойствие, возрождение, обновление, рост. Астрологи признаются, что в новом году знаки зодиака смогут испытать приятные моменты: карьерный рост, рождение детей, воссоединение после ссор, финансовый рост.

Однако все же можно нарваться на проблемы. Поэтому стоит избегать сомнительных предприятий и афер. Дракон этого не одобрит. Стоит помнить, что он очень опасный, пишет kp.ru.