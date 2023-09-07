Многие ждут прихода 2024 года. До него уже остается всего несколько месяцев. По китайскому календарю это будет год Зеленого Деревянного Дракона. Это сильное животное, символ власти. Но, как символ года, он уже не такой суровый. Считается, что под его покровительством всегда проходят едва ли не самые удачные года.
Астрологи заверяют, что грядущего года стоит ждать много хорошего — приятных перемен, встреч, решения многих проблем.
Эксперты уточняют, что у Дракона весьма благоприятный характер. Год должен принести удачу, процветание, даже некий прорыв. Особенно сильно это ощутят на себе люди, которые уверены в себе, четко ставят перед собой цели. Они точно достигнут успеха.
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Еще важным является зеленый цвет. Он несет положительные моменты: мир, спокойствие, возрождение, обновление, рост. Астрологи признаются, что в новом году знаки зодиака смогут испытать приятные моменты: карьерный рост, рождение детей, воссоединение после ссор, финансовый рост.
Однако все же можно нарваться на проблемы. Поэтому стоит избегать сомнительных предприятий и афер. Дракон этого не одобрит. Стоит помнить, что он очень опасный, пишет kp.ru.