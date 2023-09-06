Раки и Весы, готовьтесь: у этих знаков зодиака будут судьбоносные повороты в жизни уже в сентябре

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«У Раков и Весов. У Раков благоприятный поворот, это новые проекты, реализация, знакомства , это неожиданные предложения поработать в совместном проекте, который даст толчок для дальнейшего развития.

А у Весов не очень благоприятный, это какая то неожиданная потеря, после которой весам придется искать новые смыслы в жизни и учится жить по другому. Им не следует в такие моменты закрываться в себе, а попробовать увидеть новую жизнь», – поделилась эксперт.