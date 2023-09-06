Раки и Весы, готовьтесь: у этих знаков зодиака будут судьбоносные повороты в жизни уже в сентябре

Наступила осень, а также произошли разные передвижения планет. Месяц только начался, но он будет наполнен событиями. Астролог Анна Савельева в беседе с Teleprogramma.pro рассказала, что некоторые знаки зодиака ждут крутые повороты судьбы. Она выделила всего два зодиакальных знака, которым нужно ожидать перемен в жизни.
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«У Раков и Весов. У Раков благоприятный поворот, это новые проекты, реализация, знакомства , это неожиданные предложения поработать в совместном проекте, который даст толчок для дальнейшего развития.
А у Весов не очень благоприятный, это какая то неожиданная потеря, после которой весам придется искать новые смыслы в жизни и учится жить по другому. Им не следует в такие моменты закрываться в себе, а попробовать увидеть новую жизнь», – поделилась эксперт.
Справка Teleprogramma.pro:
Анна Савельева – астролог.
Анна Савельева. Фото: Teleprogramma.pro