Солим грузди по особому рецепту: закуска получается невероятно вкусной — мигом улетает со стола

Грибной сезон в самом разгаре. Запасливые хозяйки уже вовсю делают закрутки на зиму. Если вы до сих пор не определились с рецептом соленых груздей, попробуйте приготовить их, следуя рекомендациям шеф-повара Николая Сарычева. Можете не сомневаться: вкуснее грибов вы не ели!

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Вам потребуется: трехлитровая банка груздей, 1 головка чеснока, 3 столовые ложки каменной соли, 2-3 листа хрена, несколько листочков смородины, 3 зонтика укропа, душистый перец горошком по вкусу.

Для начала переберите грибы, затем замочите их на пару часов. По прошествии времени тщательно вымойте грузди, залейте их чистой водой, прижмите гнетом и оставьте в таком положении на трое суток. Помните: чтобы грибы не горчили, нужно менять воду каждые 4 часа.

После этого насыпьте на дно трехлитровой банки немного соли, положите на нее слой грибов (шляпками вниз), листья смородины и хрена, несколько пластинок чеснока, перец и укроп. Затем повторите слои. И так до самого верха: пока банка не заполнится.

Возьмите пластиковую крышку, сделайте в ней несколько дырок и погрузите ее в кипяток. Когда пластик станет мягким, засуньте крышку прямо в банку, накройте горлышко посудины марлей и уберите грибы на холод. Грузди будут готовы через 1,5 месяца.

Источник: gorodovoy.ru