Лучшее удобрение для вишни: вносим в сентябре — в будущем году собираем урожай ведрами

Хотите увеличить урожайность вишни? Тогда этот совет для вас. Биолог Михаил Краснов утверждает, что будущее плодоношение культуры напрямую зависит от подкорки в сентябре.

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По слова специалиста, в это время вишневым деревьям пригодится удобрение, в составе которого есть фосфор и калий. А эти элементы содержатся в золе. Поэтому нужно приготовить питательный состав на основе несгоревших остатков древесины.

Все проще простого. Возьмите 2 стакана измельченной золы и смешайте их с 10 литрами воды. Получившийся раствор следует использовать для полива приствольного круга.

Данную процедуру необходимо провести в первой половине сентября. Только в этом случае деревья успеют подготовиться к новому сезону до наступления зимы.

Источник: vm.ru