Пионы обожают эту подкормку: вносим осенью под каждый куст — любуемся мощным цветением в новом сезоне

Пионы уже давно отцвели. Но их листья и стебли по-прежнему в отличной форме. Дело в том, что растения продолжают накапливать силы для следующего сезона. Поэтому осенняя подкормка очень важна.

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Бывалые садоводы рекомендуют вносить удобрение в конце сентября — начале октября. Чтобы приготовить питательный состав, нужно взять подсушенную булку ржаного хлеба и 10 литров воды.

Буханку следует нарезать кубиком, залить жидкостью и оставить на 48 часов. По прошествии времени настой необходимо процедить и использовать для полива. Расход удобрения: литр жидкости на один куст.

Если все сделать правильно, то пышное цветение пионов будет вам гарантировано.

Источник: novochag.ru