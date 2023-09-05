Сколько минут нужно варить лисички, опята и другие грибы: почти все кулинары превышают время

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На самом деле съедобные грибы не нуждаются в длительной термической обработке. Время приготовления, как правило, варьируется от 15 до 30 минут. Все зависит от конкретного вида и размера. Чем крупнее шляпка, тем больше потребуется времени.

Запомните, а лучше запишите. Шампиньоны и лисички варят 15-20 минут. Опятам, маслятам и сморчкам нужно 20-25 минут. А вот белые грибы требуют особого подхода. Чтобы довести их до готовности, необходимо от 20 до 30 минут.

Источник: food.ru