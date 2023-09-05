Увидели, как насыпают соль в унитаз: есть метод лучше — чисто и пахнет приятно

Соль способна растворять минеральные отложения, образующиеся в унитазе в результате плохого качества воды и не слишком старательной уборки.

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Кроме того, соль – это дешевый абразив и антибактериальное средство. Умные хозяйки стали использовать ее для очищения сантехники.

Столовую ложку или горсть соли насыпьте на поверхность унитаза, спустя 20-30 минут почистите ершиком.

Если же вы, к тому же, расставите мисочки с солью с несколькими каплями эфирного масла по ванной комнате и туалету, то добьетесь эффекта вечного ароматизатора. Добавляйте периодически масло, и у вас в помещениях всегда будет приятный запах.

Источник: дзен-канал «Екатерина Алексеева»