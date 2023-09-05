Объявлен курс доллара на 1 ноября: доллар грохнется, выход нашли

Экономические эксперты считают, что курс рубля к 1 ноября 2023 года начнет выравниваться. А все потому, что власти нашли выход — как стабилизировать ситуацию.

Аналитики инвест-банка «Синара» заявили, что в нашей стране достигнуты неформальные договоренности об увеличении продаж валютной выручки с экспортерами.