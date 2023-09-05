Объявлен курс доллара на 1 ноября: доллар грохнется, выход нашли

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Честные котировки.

Экономические эксперты считают, что курс рубля к 1 ноября 2023 года начнет выравниваться. А все потому, что власти нашли выход — как стабилизировать ситуацию.

Аналитики инвест-банка «Синара» заявили, что в нашей стране достигнуты неформальные договоренности об увеличении продаж валютной выручки с экспортерами.

Кроме того, в России снизили объем спекулятивных сделок с валютой. Это тоже положительно скажется на ситуации в целом.

Соответственно, к 1 ноября доллар должен упасть ниже 90 рублей.

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