Спатифиллум тут же выпустит бутоны: просто полейте его этим средством — мощный стимулятор за копейки

Спатифиллум, который в народе называют «Женским счастьем» не так прост в уходе, как кажется. Это растение пышно цветет на магазинных полках и некоторое время после покупки. А потом упрямо отказывается выпускать свежие бутоны.

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Дело в том, что перед продажей спатифиллум пичкают всевозможными стимуляторами, чтобы он имел товарный вид. Однако действие препаратов рано или поздно заканчивается, и если растение вовремя не подпитать, то о цветении можно забыть.

Если вы хотите простимулировать появление бутонов, попробуйте приготовить подкормку из корицы. Растворите чайную ложку молотой пряности в литре отстоявшейся воды и используйте этот состав для полива под корень.

Процедуру необходимо повторять раз в неделю на протяжение одного месяца. Вскоре после этих манипуляций растение начнет безудержно цвести.

Источник: Дзен-канал «Счастье в мелочах»