Крыжовник обожает эту подкормку: побалуйте кусты в сентябре — в новом году будете собирать урожай ведрами

Крыжовник относится к довольно требовательным культурам. Для полноценного развития этому кустарнику нужно множество питательных веществ. Но будьте внимательны: состав подкормки может очень отличаться, все зависит от конкретного периода.

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Например, во второй половине сентября крыжовник испытывает нехватку фосфора и калия. Чтобы восполнить дефицит этих элементов, необходимо смешать 1,5 столовые ложки двойного суперфосфата и 4 столовые ложки сернокислого калия.

Готовое удобрение следует рассыпать под кустами. Процедуру рекомендуется завершить поливом.

Помимо этого, крыжовник нужно подкормить в конце октября. Чтобы подготовить посадки к морозам, необходимо взять по половине ведра навоза на каждый куст.

Если все сделать в соответствии с данной инструкцией, кустарник успеет набраться сил перед новым сезоном и, несомненно, порадует вас богатым урожаем.

Источник: supersadovnik.ru