Настоящая мексиканская кесадилья: как приготовить за считанные минуты — раскрыт топовый рецепт

Бренд-шеф ресторана «Урюк» Алексей Подлесных раскрыл свой рецепт кесадильи «Цезарь с креветками». Он уверен, что она порадует всех, кто любит вкусно покушать. Для двух порций нужно взять: лепешку «Тортилья» — 2 штуки, креветки очищенные — 100 грамм, томаты свежие — 50 грамм, листья салата — 30 грамм, перец болгарский — 40 грамм, сметана — 50 грамм, майонез — 50 грамм, сыр пармезан — 50 грамм, чеснок — 1 зубчик, анчоус — 3 грамма, каперсы — 1 грамм, зелень петрушки, тархуна, укропа — по 3 грамма, соль, перец — по вкусу.

Сначала готовится сметанный соус. Нужно порезать мелко чеснок, а также зелень укропа. Все это смешивается со сметаной. Затем делается соус «Цезарь». Для этого надо соединить майонез, петрушку, чеснок, каперсы, анчоусы, соевый соус и немного сока из банки с анчоусами. Ингредиенты взбиваются блендером.

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А вот креветки следует поджарить на сливочном масле с добавлением рубленого чеснока на сковородке. После этого берутся помидоры и нарезаются полукольцами, а болгарский перец режется соломкой. Эти ингредиенты помещаются в небольшую емкость. К ним добавляют листья салата, соус «Цезарь» и листья тархуна. Все перемешивается.

Уж после этого готовится сама кесадилья: лепешку надо смазать сметанным соусом, выложить на одну половину начинку, сверху также разложить креветки и посыпать тертым сыром. Затем начинка накрывается второй половинкой лепешки и аккуратно выкладывается на разогретую сковороду. Обжаривайте до золотистой корочке и приступайте к трапезе, пишет Marie Claire.