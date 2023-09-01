В России ожидаются аномально теплые осень и зима: на погоде отразится загадочное явление в океане

По словам эксперта, загадочное явление Эль-Ниньо будет влиять на погоду.Оно началось уже в мае и будет продолжатся. По словам синоптика, такое происходит раз в три или четыре года.

На востоке Тихого океана периодически обычно холодное перуанское течение, но иногда идет повышение температуры воды, которая распространится по акваторию.

«И это приводит к тому, что тепло передается в атмосферу. В сочетании с антропогенным глобальным потеплением и парниковым эффектом дополнительное тепло от Эль-Ниньо приведет к тому, что осенью и зимой температура воздуха тоже будет расти», — заявил Вильфанд.

Сильнее всего это явление отразится на погоде в Приморском крае и на Сахалине. Недавно во Владивостоке были сильные ливни, что как раз связано с Эль-Ниньо. Из-за сложившейся ситуации синоптик прогнозирует теплую зиму.

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