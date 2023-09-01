В России ожидаются аномально теплые осень и зима: на погоде отразится загадочное явление в океане

Погода в России порой бывает очень непредсказуемой. Примечательно, что минувшее лето было достаточно прохладным. Не обошлось без сильных ливней. Но в августе жители Москвы смогли насладиться жарой. 1 сентября также порадовало солнечной погодой.
Синоптики обещают, что осень и зима в России будут аномально теплыми. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам мощная волна тепла придет с другого края света — с экватора, из Тихого океана у берегов Перу.
По словам эксперта, загадочное явление Эль-Ниньо будет влиять на погоду.Оно началось уже в мае и будет продолжатся. По словам синоптика, такое происходит раз в три или четыре года.
На востоке Тихого океана периодически обычно холодное перуанское течение, но иногда идет повышение температуры воды, которая распространится по акваторию.
«И это приводит к тому, что тепло передается в атмосферу. В сочетании с антропогенным глобальным потеплением и парниковым эффектом дополнительное тепло от Эль-Ниньо приведет к тому, что осенью и зимой температура воздуха тоже будет расти», — заявил Вильфанд.
Сильнее всего это явление отразится на погоде в Приморском крае и на Сахалине. Недавно во Владивостоке были сильные ливни, что как раз связано с Эль-Ниньо. Из-за сложившейся ситуации синоптик прогнозирует теплую зиму.
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«Никогда еще средняя температура Атлантики в северном полушарии не была такой высокой. Аномалия превышает +2 градуса, в умеренных широтах даже до +3. Для воды, чрезвычайно инерционной субстанции, это невероятная аномалия, тем более на такой огромной акватории.
В Северном Ледовитом океане у побережья Россия аномалия температуры Баренцева и Карского морей этим летом составляла +5…+6 градусов. Фантастическая ситуация. А замечательный ученый, академик Монин, посчитал, что если температура поверхности Мирового океана в стометровом слое повысится на 0,1 градуса, то температура воздуха вырастет на 6 градусов», — рассказал эксперт, пишет kp.ru.