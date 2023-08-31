Доводим унитаз до блеска бутылкой: классный метод для самых ленивых — сверкает белизной

Согласитесь, унитаз — это то место в доме, к которому хочется прикасаться как можно реже. Однако это делать нужно постоянно, ведь чуть упустите ситуацию — и отмыть его будет крайне сложно.

Мочевой камень и известковый налет моментально откладываются на стенках санфаянса в виде желтых, рыжих и серых пятен, удалить которые очень сложно.

Но не огорчайтесь, существует максимально ленивый способ ежедневного очищения унитаза при помощи бутылки.

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Возьмите маленькую пластиковую бутылочку, любое дезинфицирующее средство, жидкость для мытья посуды.

Вещества смешайте, налейте в бутылку. Сделайте шилом или ножиком несколько дырочек и установите тару горизонтально в бачке, закройте крышкой.

Моющий состав, который вы налили в бутылочку, будет при каждом смыве бачка очищать поверхность и наполнять ванную комнату ароматом.

А вам нужно будет только иногда проходиться ершиком, желтых пятен и известкового налета на унитазе вы больше не увидите.

Источник: Telegram-канал «Современная хозяйка».