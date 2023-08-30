«Впишутся в гардероб любой девушки»: названа самая модная верхняя одежда на осень — это не косуха

Каждая девушка хочет выглядеть стильно и элегантно. Многие считают, что осенью это сложно сделать, так как холодает и приходится просто утепляться. К тому же, из-за дождей приходится отдавать предпочтение практичности. Но для Teleprogramma.pro стилист Надя Иванова рассказала, какие предметы верхней одежды точно должны быть у модниц этой осенью.

«Дизайнеры в плане верхней одежды в этом сезоне очень разнообразны. Иногда тенденции друг другу противоречат. Но я выбрала три самых актуальных варианта. Это три варианта, которые впишутся в гардероб любой девушки, независимо от социального положения рода деятельности и каких-то возрастных категорий.

На первое место чтобы я поставила — это классическое пальто в стиле old money. Оно может быть бежевое, серое, в мелкую клеточку. Это хорошая, добрая классика. Хорошо, если это пальто будет вам немного великовато и вызывать ассоциации с мужскими формами. Такое пальто можно будет сочетать и с романтическими платьями, и со спортивными костюмами, и с классическими брюками. Это такой вариант модный, трендовый и, что называется, на все времена», — пояснила она.