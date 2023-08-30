«Впишутся в гардероб любой девушки»: названа самая модная верхняя одежда на осень — это не косуха

Каждая девушка хочет выглядеть стильно и элегантно. Многие считают, что осенью это сложно сделать, так как холодает и приходится просто утепляться. К тому же, из-за дождей приходится отдавать предпочтение практичности. Но для Teleprogramma.pro стилист Надя Иванова рассказала, какие предметы верхней одежды точно должны быть у модниц этой осенью.
«Дизайнеры в плане верхней одежды в этом сезоне очень разнообразны. Иногда тенденции друг другу противоречат. Но я выбрала три самых актуальных варианта. Это три варианта, которые впишутся в гардероб любой девушки, независимо от социального положения рода деятельности и каких-то возрастных категорий.
На первое место чтобы я поставила — это классическое пальто в стиле old money. Оно может быть бежевое, серое, в мелкую клеточку. Это хорошая, добрая классика. Хорошо, если это пальто будет вам немного великовато и вызывать ассоциации с мужскими формами. Такое пальто можно будет сочетать и с романтическими платьями, и со спортивными костюмами, и с классическими брюками. Это такой вариант модный, трендовый и, что называется, на все времена», — пояснила она.
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«Второй вариант — пуховик. В этом сезоне дизайнеры предлагают укороченные пуховики и достаточно объемных форм. Тут тоже разнообразная расцветка. Он может быть бежевый, черный, серый, а также популярны яркие расцветки. Их можно сочетать с более классическими элементами одежды, так и с более молодежными, создавая образы в стиле кэжуал.
Фото: freepik.com
Третий вариант тоже очень трендовый и однозначно впишется в любой гардероб — любой предмет верхней одежды выполненный из кожи. Причем тип кожи может быть абсолютно разнообразным: мягкая кожа напа, грубой выделки кожа, экокожа.
Расцветки могут быть разными — от классических натуральных до очень ярких. Может быть кожа интересным образом обработана. Это может быть тренч классический, популярный бомбер, куртка косуха, которая тоже в моде, дубленки. Любой вариант из кожи будет в тренде этой осенью», — заявила эксперт.
Справка Teleprogramma.pro:
Надя Иванова — визажист, стилист, культуролог моды. Высшее образование в сфере моды. Факультет культурологии моды СПб университета культуры и искусства. Опыт в сфере фэшн — 19 лет.
Надя Иванова. Фото: Teleprogramma.pro