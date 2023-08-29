Многие предпочитают выбирать несколько любимых цветов, когда составляют гардероб. Но порой стоит отойти от привычных тонов — белый и черный. Назван оттенок одежды, который способен омолодить лицо не хуже уколов красоты. Эксперты подчеркивают, что правильно подобранный цвет мгновенно делает любую женщину свежее и краше. Не удивительно, что его любят члены британской королевской семьи.
Речь идет о бледно-желтом, который также называют цветом омлета. Он давно нравится Кейт Миддлтон, которая неоднократно выбирала вещи этого цвета. В нежно-лимонном платье она выглядит так эффектно, что ее всегда осыпают комплиментами.
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Отмечается, что этот оттенок подойдет под любой цвет кожи и волос, но обязательно нужно правильно поддержать его макияжем. Коралловая помада и румяна похожего оттенка прекрасно дополнят бледно-желтый наряд, пишет WDay.ru.
Кейт Миддлтон. Фото: Global Look Press