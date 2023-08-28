Wildberries и Ozon ввели новое правило с сентября — придется платить больше

Руководства популярных Ozon и Wildberries решили придумать новое правило. С сентября маркетплейсы вводят платную доставку в пункты выдачи. Причем оплачивать транспортировку теперь будут покупатели.

Речь идет о перегруженных пунктах выдачи. До недавнего времени в личном кабинете при заказе товара просто предупреждали о перегрузке и просили выбрать другой пункт.

Теперь же, если вы не можете изменить адрес доставки, то придется доплатить 200 рублей за доставку.

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