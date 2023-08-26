Сколько минут нужно варить лисички и прочие грибы: ни секундой больше, иначе пострадает вкус

Большая часть кулинаров считает, что грибы нужно варить как можно дольше. Они убеждены в том, что такая обработка сделает их безопасным для здоровья. Но это не так.

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На самом деле некоторые грибы нужно держать на плите не более 5 минут. Если превысить время теплового воздействия, блюдо получится не таким вкусным и полезным, как хотелось бы.

Запишите или запомните раз и навсегда. Грузди и сыроежки варят ровно 5 минут и ни секундой больше. Маслята будут готовы уже через 7 минут. Белые грибы и подосиновики станут пригодными в пищу спустя 10 минут. Сморчкам нужна четверть часа. А лисичкам потребуется около 20 минут.

Источник: портал «РБК»