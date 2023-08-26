Эта посуда вредит вашему здоровью — проверьте шкафчики: она есть в каждом доме

Опытные хозяйки стараются ответственно подходить к выбору посуды. Однако и у них случаются осечки. Многие напрочь забывают о том, что кухонная утварь должна быть не только удобной, но и безопасной. А опасность подстерегает буквально на каждом шагу.

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В первую очередь стоит присмотреться к сковородкам. Если в их составе есть полимер PTFE, PFAS и PFOA, то от использования такой посуды нужно отказаться. Эти изделия ни в коем случае нельзя нагревать, так как под воздействием высоких температур они выделяют токсины.

От пластиковых тарелок также следует держаться как можно дальше. Такая посуда опасна тем, что при нагреве начинает источать яды и канцерогены.

Алюминий тоже крайне вреден. Данный металл является сильным нейротоксином. Он негативно влияет на здоровье человека. Лучше не рисковать и поискать изделия из альтернативных материалов.

Источник: belnovosti.by