Огурцы плодоносят до октября — полили в августе нереальным «эликсиром»

Если дачные растения вовремя подкармливать, то они будут приносить урожай долго. Например, речь идет об огурцах. Существует так называемый «эликсир», которым овощи следует напитать в августе. Во-первых, перестанут желтеть листья, во-вторых, урожай пойдет в рост.

И это молочная сыворотка. Один объем ингредиента надо развести в 10 литрах чистой теплой воды. Тщательно перемешайте, и полейте огурцы под корни.

Главным образом, огурцы станут устойчивыми к температурам. То есть урожай будет до холодов. Ну и болезни с вредителями растению будут не страшны.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».