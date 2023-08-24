Томатный соус с пряной зеленью получился отпад: до зимы может не дожить, все его хотят съесть сразу – делайте больше!

Не солеными помидорами едиными полнится погреб. Из томатов можно приготовить на зиму соус с пряным базиликом – получается отпад, и съесть его хотят сразу, поэтому будьте готовы к нашествию лакомок-домочадцев или делайте много баночек.

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Возьмите 2-3 кг спелых томатов, нарежьте и в кастрюлю на огонь. Одну головку чеснока измельчите в блендере, там же пучок базилика, 1 ст. ложку растительного масла.

Одну крупную луковицу нарежьте и обжарьте до золотого оттенка, а потом измельчите в блендере.

Как только томаты закипят, протрите их в сите, сок не сливайте, а сохраните – пригодится для регулировки густоты пюре.

Снова поставьте томатное пюре на огонь, немного разбавьте соком, вскипятите и насыпьте 1 ч. ложку соли, 2–3 ст. ложки сахара, 1 ч. ложку смеси перцев. Также введите в пюре базилик и лук, сок, если нужно пожиже, вскипятите в течение 5 минут. Затем разлейте по банкам и закатайте.

По материалам Телеграм-канала «‎Дачные советы»