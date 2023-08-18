Когда нужно закрываться: с 21 августа Ozon вводит единое правило для всех пунктов выдачи заказов

С 21 августа популярный онлайн-ретейлер Ozon устанавливает для всех своих пунктов выдачи заказов в России единый график работы: с 9:00 до 21:00.

По данному графику уже работает более 80% ПВЗ компании. Единый стандарт вводится для того, чтобы клиентам было удобно ориентироваться по времени, где бы они ни забирали заказы, уточнили в пресс-службе Ozon.

Отмечается, что компания заранее предупредила партнеров об изменениях, чтобы у них было время на подготовку. Ozon готова сделать исключение в виде индивидуального графика работы, только если пункта выдачи находится в здании или объекте, где установленные часы недоступны.

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Напомним, речь идет об одной из крупнейших интернет-компаний в России. Ее оборот от продаж по итогам 2022-го увеличился на 86% по сравнению с предыдущим годом и составил 832,2 миллиарда рублей.

По материалам ТАСС