На томатах появились желтые твердые шапки: убираем тремя стаканами золы — сразу лучше

Если на ваших томатах стали появляться желтые макушки, при этом твердые, жесткие, значит, растению не хватает калия. Нужно его внести.

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В этом может хорошо помочь зольный раствор. 3 стакана древесной золы залейте 10 литрами горячей воды, добавьте 3 столовые ложки 9% уксуса и полейте под корень.

На следующих плодах такой печальной истории уже не будет.

Также желтые шапки на помидорах могут говорить о том, что ваш сорт выродился. Меняйте семена каждые 3–4 года, если используете свои.

Источник: Telegram-канал «Все в сад».