Ухаживать за волосами нужно только так: раскрыты простые хитрости, которые сделают локоны густыми и шелковистыми

Эксперт сразу отметил, что шампунь надо подбирать в зависимости от нужд волос. Он может быть как увлажняющим или питающим, а также регулирующим выработку кожного сала, если кожа головы быстро жирнит волосы.

«Мы рекомендуем мыть волосы не чаще 2–3 раза в неделю, чтобы не нарушить баланс влажности кожи головы», пояснил Матреничев.

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Стилист также напомним, что необходимо использовать маски для волос. Лучшим вариантом будут средства с восстанавливающим эффектом с протеинами шелка или пшеницы. Не надо забывать после этого наносить на волосы кондиционер. Он сделает волосы блестящими, гладкими и шелковистыми. Расчесывать их станет легче.

Перед тем, как сушить волосы, надо нанести масло или спрей с с термозащитой в обязательном порядке. А после укладки можно еще побрызгать корни сухим шампунем, так как это позволит проносить укладку подольше, пишет портал «А теперь внимание!».