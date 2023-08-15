Будете выглядеть обворожительно: как носить воздушные платья прохладной осенью

Стилисты просят не торопиться убирать платья.Их можно носить с кожаной курткой или бомбером. А туфли можно заменить ботинками челси. Воздушные платья легко миксуются с осенним гардеробом. Тогда получаются актуальные многослойные образы.

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Также можно смело «утяжелить» летнее платье. Для этого его надо надеть с темными колготками и кожаными сапогами.

Топовый лук вне времени — воздушное платье с брутальной кожанкой и ботинками средней высоты. Это сочетание смотрится эффектно. А вот сочетание платья в бельевом стиле и кашемирового свитера уже стало беспроигрышным вариантом, пишет Voice.