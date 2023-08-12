Больше медлить нельзя: цены на популярный курорт вот-вот взлетят — туда хочет каждый второй

По словам эксперта, в сентябре стоит ожидать повышения цен на путевки в Египет. стоимость увеличится как минимум на 10%. Но будут и альтернативы этому популярному курорту. В то же время стоимость отдыха в Турции станет дешевле.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

«Это начнется с октября. Цены в Арабские Эмираты вряд ли снизятся, но это более комфортный отдых, чем летом. Реальные цены будут зависеть от спроса», — пояснила специалист, пишет портал «Городовой».

Подешевеют и цены на отдых Краснодарском крае, причем сразу на 10%. Если кто-то хочет сэкономить, то брать путевку рекомендуется после сентября.