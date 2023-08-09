Это последний шанс: в Госдуме придумали, как понизить курс доллара и укрепить рубль

Фото: Global Look Press

Вице-спикер Государственной думы РФ от фракции «Справедливая России — За правду» Александр Бабаков рассказал, что необходимо сделать, чтобы спасти ситуацию.

В последнее время курс валют выглядит впечатляюще, что расстраивает россиян. Доллар уже выше 97 рублей, а евро преодолел планку в 100 рублей. Аналитики беспокоятся, что если рост продолжится, то это плохо скажется на экономике. Уже и цены на многие товары растут. Российский рубль в этом году ослаб по отношению к доллару на 24% и вошел в тройку «худших валют развивающихся рынков» вместе с турецкой лирой и аргентинским песо.

Вице-спикер Государственной думы РФ от фракции «Справедливая России — За правду» Александр Бабаков призвал государство восстановить возврат валютной выручки в страну и валютный контроль для укрепления курса рубля. Он подчеркнул, что все эксперты настаивают на необходимости предпринять срочные действия. 

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«Незамедлительно восстановить валютный контроль, восстановить возврат валютной выручки в страну, укрепить рубль и позволить всей нормальной части экономики, реальному сектору рассчитывать на стабильный курс рубля в узком коридоре минимум полтора-два года», — пояснил политик, пишет РИА Новости.

Он добавил, что также надо снижать инфляционные риски.  Для этого нужно расширение кредитования реального сектора при снижении ключевой ставки, снижение залоговых требований и рост проектного, беззалогового финансирования.

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