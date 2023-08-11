Сколько минут на самом деле нужно варить пельмени: почти все кулинары превышают время

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Чтобы избежать подобных неприятностей, нужно следовать простым рекомендациям.

Начнем с того, что отсчет следует вести не с момента закипания воды, а после того, как пельмени всплывут.

Время приготовления зависит от размера изделий. Крупные пельмени следует варить ровно 10 минут, средние — 6 минут, а самые маленькие – всего 4 минуты.

И помните: свежие изделия нужно держать в воде на одну минуту меньше, чем замороженные.

Источник: издание belnovosti.by