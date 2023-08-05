Пенсионерам сделали приятный бонус — больше не придется платить: новая льгота заработает уже 7 августа

По словам специалиста в области пенсионных вопросов Анастасии Киреевой, это новый сервис, который предназначен для пожилых граждан. Он позволит им существенно сэкономить на поездках в другие регионы и даже страны.

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«Проект будет работать по принципу коучсерфинга. Это формат путешествий, когда человек списывается с людьми, которые живут в другой стране, и они могут бесплатно принять у себя туриста. А взамен этот человек потом может пожить у автора запроса. Таким образом, создается сообщество путешественников», – пояснила Киреева.

Отмечается, что сервис создан для людей от 50 лет. Самое приятное, что воспользоваться такой льготой можно уже с 7 августа, сообщает PRIMPRESS.