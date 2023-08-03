По 35 тысяч рублей на ребенка к 1 сентября: будут ли выплаты на школьников в 2023 году

Этот закон предполагает ежегодную выплату от 21 850 рублей на каждого ребенка. Отмечается, что если закон будет утвержден, то каждой семье перечислят деньги, вне зависимости от уровня доходов. Также предлагается малоимущим выплачивать по 34 679 рублей, то есть почти на 13 тысяч больше обычной суммы, пишет bfm.ru.

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Пока парламентарии не приняли закон, но существуют выплаты на региональном уровне. Например, в Новосибирской области малоимущим многодетным семьям выплачивают по 5500 рублей на ребенка, пошедшего в первый класс.