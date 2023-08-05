Как сделать так, чтобы волосы дольше оставались чистыми — добавляем в шампунь эти средства

В жару волосы грязнятся быстрее обычного, и на такой случай есть простой, но рабочий лайфхак с шампунем. В него нужно добавить особые средства, — с ними волосы будут дольше оставаться чистыми.

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Речь идет о соде и морской соли — и то, и другое одинаково эффективно усиливает состав шампуня.

Морская соль прекрасно очищает кожу головы, та же функция и у соды — она отлично справляется с загрязнениями, и даже служит альтернативой сухому шампуню. Шампунем, в составе которого есть морская соль или сода, кожа головы лучше очистится, за счет чего волосы будут оставаться свежими несколько дней.

По материалам belnovosti.by