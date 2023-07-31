Роковое время: названы опасные даты мощных магнитных бурь в августе

В 2023 году участились вспышки на солнце. В результате чего стали чаще случаться магнитные бури. Каждый месяц случаются геоштормы. Эксперты сообщили, что в августе нынешнего года будет сразу несколько периодов, когда на Землю обрушатся геомагнитные бури. Ученые назвали опасные даты. Первая волна настигнет планету 2-4 августа, но она будет довольно слабой.
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Затем также бури будут бушевать 14-16 и 19-21 числа. По словам экспертов, их пик прогнозируется на 14 и 20 августа. Самое сильное магнитное возмущение будет достигать пяти баллов. Отмечается, что его почувствуют метеозависимые люди, а также это может отразится на людях с хроническими заболеваниями и даже на здоровых.
Летом последний геошторм продлится с 25 по 28 августа.Самыми неблагоприятными будут 26 и 27 числа. Стоит в этот период быть более осторожными и позаботиться о своем здоровье, пишет sputnik-georgia.