Роковое время: названы опасные даты мощных магнитных бурь в августе

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Затем также бури будут бушевать 14-16 и 19-21 числа. По словам экспертов, их пик прогнозируется на 14 и 20 августа. Самое сильное магнитное возмущение будет достигать пяти баллов. Отмечается, что его почувствуют метеозависимые люди, а также это может отразится на людях с хроническими заболеваниями и даже на здоровых.

Летом последний геошторм продлится с 25 по 28 августа.Самыми неблагоприятными будут 26 и 27 числа. Стоит в этот период быть более осторожными и позаботиться о своем здоровье, пишет sputnik-georgia.