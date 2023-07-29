Готовим овсянку по-новому: добавьте эти ингредиенты в кашу, и вы больше не захотите готовить иначе

Всего два ингредиента и приевшаяся овсянка заиграет новым вкусом! С ними каша получается умопомрачительно аппетитной и ни на что не похожей — идеально для разнообразия меню.

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Готовить овсянку нужно привычным способом — магия начнется под конец.

В отдельную миску натрите зубчик чеснока, отправьте измельченную зелень, перец и соль по вкусу — перемешайте.

Далее добавьте ингредиенты в кашу и наслаждайтесь ее потрясающим вкусом. Вы точно удивитесь тому, какой лакомой может быть овсянка, пишет russianfood.com.