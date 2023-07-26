Какие слова и действия сразу выдают коренного москвича — никак не скрыть

Коренные москвичи никогда не будут кричать слово «понаехали». Наоборот, это делают приехавшие в столицу люди, которые хотят казаться местными.

Но есть слова, которые сразу выдают столичного жителя. Главным образом они акают и произносят букву «ш» вместо «ч»: «хоспади», «Масква», «канешно», «булашная», «яишница», «баюс».

Кроме того, коренные москвичи обходят стороной главные достопримечательности столицы — Красную площадь, Арбат, галерею на Крымском Валу и другие. Они на это насмотрелись в детстве.

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