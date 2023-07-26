«Развода не избежать»: таролог Янко предупредила, какие два знака зодиака ждут проблемы в отношениях уже в августе

Фото: freepik.com

Таролог Галина Янко отметила, что отношения будут подвергнуты суровой проверке на прочность.

Зачастую проблемы возникают внезапно. Особенно неприятно, когда отношения дают трещину. Для сайта Teleprogramma.pro своим прогнозом на август поделилась таролог Галина Янко. Она призналась, что проблемы в личной жизни ждут некоторых людей. Она выделила два знака зодиака, которые переживут трудности в отношениях. 

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

«Август будет не простым для отношений Козерогов и Львов. Если представители этих двух знаков зодиака образовали союз, то развода не избежать. В парах с другими знаками зодиака есть шанс сохранить отношения.

Для Львов сдерживающим фактором может стать перспектива дележки совместного имущества. Львы хозяйственники и собственники, они устраивали вокруг себя комфортный быт не для того, чтобы все потерять. А вот если устроенного быта нет, как совместного имущества, удержать Львов будет сложно.

Козероги очень самовлюбленные товарищи, их в отношениях может удержать только любовь к себе. Ни дети, ни деньги, ни карьера — ничто земное не поможет. Только поклонение и обожание», – поделилась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro:

Галина Янко – биоэнерготерапевт, таролог, парапсихолог и ясновидящая.

Галина Янко. Фото:  Teleprogramma.pro

Читайте также