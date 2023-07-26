«Развода не избежать»: таролог Янко предупредила, какие два знака зодиака ждут проблемы в отношениях уже в августе

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«Август будет не простым для отношений Козерогов и Львов. Если представители этих двух знаков зодиака образовали союз, то развода не избежать. В парах с другими знаками зодиака есть шанс сохранить отношения.

Для Львов сдерживающим фактором может стать перспектива дележки совместного имущества. Львы хозяйственники и собственники, они устраивали вокруг себя комфортный быт не для того, чтобы все потерять. А вот если устроенного быта нет, как совместного имущества, удержать Львов будет сложно.

Козероги очень самовлюбленные товарищи, их в отношениях может удержать только любовь к себе. Ни дети, ни деньги, ни карьера — ничто земное не поможет. Только поклонение и обожание», – поделилась эксперт.