Эти два режима машинки берут вдвое меньше воды, порошка и энергии — знают от силы 5%

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Самым доступным и бюджетным можно назвать режим «экономстирка», его следует использовать в том случае, если нужно просто освежить белье. Воды, электроэнергии и порошка здесь будет тратиться в разы меньше.

Еще одна удобная программа, которая есть у стиральных машинок, — «быстрая стирка». Идеальный режим, если вещи нуждаются в легком споласкивании и на них нет пятен, которые нужно отстирывать. Цикл составляет 15–30 минут, а затраты воды и электроэнергии будет гораздо меньше, чем в стандартных вариантах.

По материалам ichip.ru