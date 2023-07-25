Карманы опустеют, здоровье пошатнется: эти три знака зодиака нарвутся на проблемы в конце июля

Фото: freepik.com

Астролог Анна Савельева предупредила, кому нужно поберечь свой кошелек, чтобы не остаться на мели.

Часто проблемы наваливаются внезапно. Зачастую это связано с деньгами. Если кошелек пустеет, то возникает целая цепочка проблем. Астролог Анна Савельева рассказала для Teleprogramma.pro, что некоторым людям стоит готовиться к финансовым проблемам. Она призналась, что все может обернутся плохим исходом, если не предпринять меры. 

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«В последнюю неделю июля стоит быть осторожнее Скорпионам. Они чувствуют напряженность в финансовом секторе. Нужны деньги, но их катастрофически не хватает. Это может натолкнуть на мысли взять кредит или занять денег у знакомых, но не стоит идти на поводу у своих желаний. Этот долг придется возвращать очень долго и напряженно, лучше сократить расходы.

Так же в конце июля будет не лишним вспомнить о своем здоровье Водолеям. Если у вас есть хронические заболевания, пройдите обследование у профильных специалистов. Если запустите себя, то скоро вам это аукнется.

Девы аккуратнее со своими желаниями. Они не просто сбываются, но и в точности с вашими потребностями. Если вы мечтаете о мужчине, который будет уделять внимание вам и только вам, но удивляйтесь, что за это вам придется его содержать. Поэтому формулируем желания очно. Не говорите потом, что вас не предупреждали», – поделилась астролог. 

Справка Teleprogramma.pro:

Анна Савельева – астролог. 

Анна Савельева. Фото:  Teleprogramma.pro

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