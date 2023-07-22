Возьмите аспирин и мед: как бороться с пигментными пятнами от вросших волосков

Стало известно, как убрать пятна после домашних эпиляций.

Эксперты поделились рецептом маски против пигментных пятен. Не всегда домашняя эпиляция заканчивается положительно. Иногда вросшие волоски оставляют неопрятные рубцы на теле.

Еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

От пятен и шрамов можно избавиться у косметолога. Вот только эти процедуры нанесут урон по вашему кошельку. Лучше приготовить бюджетную маску против пятен самостоятельно.

Необходимо растолочь три-четыре таблетки аспирина, смешать их с чайной ложкой меда и половиной чайной ложки воды. Такую маску можно наносить как на пятна, так и на вросшие волоски. Это поможет им поскорее преодолеть кожный барьер. Об этом рассказали в thevoicemag.ru.