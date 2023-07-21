Обомлели от удивления, когда пропала тля: вся осыпалась шелухой — завязали салфетку с маслом

Как избавиться от тли на огороде — проверили дедовский метод. Вначале даже не поняли, когда пропали все вредители: просто осыпались черной шелухой. Для того, чтобы вывести паразитов с кустов и плодовых растений, понадобилось всего 24 часа. Эффект бомбический. Бабушки-соседки так и обомлели от удивления.

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Оказывается, тля просто на дух не переносит аромат аниса. Для того, чтобы прогнать вредителя из сада, нужно смочить салфетку анисовым маслом и повязать тряпочку на ствол пораженных деревьев. Для профилактики салфетку нужно менять как можно чаще, особенно после дождя. Тогда тля и муравьи, которые питаются сладким молоком этого вредителя, на участке больше не появятся.