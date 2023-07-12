Полили огурцы сахарной водой: не узнаем посадки — плоды на каждом сантиметре

Роскошную подкормку можно приготовить из воды и сахара. Она обеспечивает овощи необходимой им глюкозой, что выльется в обилие цветков, а значит, и в шикарные урожаи.

Уже после сбора первых огурцов вы заметите, что регулярное использование этого препарата приведет к улучшению вкуса и большей сочности овощей.

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Ингредиенты: 1 литр фильтрованной и отстоянной воды, 2-3 столовые ложки пищевого сахара или 2-3 штуки таблеток глюкозы.

Наливаем воду в кастрюлю, кипятим. Бросаем в нее сахар или таблетки глюкозы.

Растворяем и остужаем. Наливаем сахарное удобрение в лейку и используем его не только для полива огурцов, но и кустарников и декоративных растений.

Источник: дзен-канал «Дачная тема»