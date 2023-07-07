Окуните ноги в этот состав: усталость и отеки пройдут за 30 минут — лучшая расслабляющая ванночка

Иногда в конце дня ноги так устают, что нет сил даже встать. Если вам знакома такая ситуация, то обязательно попробуйте приготовить расслабляющую ванночку по этому рецепту.

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Вам потребуется: 1 литр горячей воды, 5 пакетиков самого дешевого черного чая и пара ложек пищевой соды.

Залейте чай кипятком и подождите. Через 20 минут опустите ноги в таз с заваркой и оставьте их там на полчаса. Когда время пройдет, обсушите стопы с помощью полотенца, посыпьте их содой, потрите пару минут и ополосните чистой водой. Завершить процедуру следует легким массажем с питательным кремом.

Отечность, усталость и неприятный запах пройдут через 30 минут. Однако для более устойчивого результата рекомендуется провести серию процедур. Длительность курса: три недели. Периодичность: один раз в день.

Источник: cpykami.ru.