«Потом отгонят и все обрадуются»: экономист раскрыл, когда прекратится жесткое падение рубля

Июль вошел в историю, так как курс валют резко всколыхнулся. Рубль упал, напугав многих россиян. Всего за одну неделю доллар с 76 дорос до 93 рублей, евро – теперь стоит 102 рубля.

Цены на нефть и другой российский экспорт на мировом рынке в этом году держатся на невысоком уровне, а также имеют тенденции к снижению. А так как импорт растет, идет спрос на валюту, это и привело к падению рубля.