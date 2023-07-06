«Потом отгонят и все обрадуются»: экономист раскрыл, когда прекратится жесткое падение рубля

Июль вошел в историю, так как курс валют резко всколыхнулся. Рубль упал, напугав многих россиян. Всего за одну неделю доллар с 76 дорос до 93 рублей, евро – теперь стоит 102 рубля.
Цены на нефть и другой российский экспорт на мировом рынке в этом году держатся на невысоком уровне, а также имеют тенденции к снижению. А так как импорт растет, идет спрос на валюту, это и привело к падению рубля.
Это неминуемо приводит к высокой инфляции. Многие считают, что власти все же начнут применять меры, чтобы помочь национальной валюте. Для этого, к примеру, можно начать продажу валюты на бирже и тем самым поддержать курс рубля.
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«Мое мнение такое: достаточно скоро Банк России вмешается. Кратковременно все может быть: и 92, и 95 (рублей за доллар, – Прим. ред.). Но, думаю, потом отгонят на 88-89 и все обрадуются», — высказался профессор Высшей школы экономики Евгений Коган.
«Думаю вариант, что доллар будет держаться в коридоре 85-95 рублей — это надолго. По крайней мере, до конца года», - поделился прогнозом Алексей Зубец, пишет KP.ru.