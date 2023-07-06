«Курсы близки к аномальным»: аналитик дал прогноз по доллару и евро — что будет дальше

В последнее время курс валют приковал к себе внимание. Накануне произошел скачек доллара и евро. А 6 июля евро перевалил за 100 рублей, а доллар – выше 93. И это напугало многих людей, так как стоимость путевок, многих товаров, в том числе иномарок, зависит от курса. Аналитики валютного рынка говорят о том, что общий баланс факторов играет против рубля.
Теперь многие гадают, что делать. Стоит ли ждать укрепления рубля или привыкать к новому курсу. Свой прогноз на 10–14 июля дал инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин.
По его словам, сильно влияет на ситуация дисбаланс между сокращающимся притоком валютной выручки и растущим внутренним спросом со стороны импортеров.
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«Курсовые уровни уже видятся близкими к аномальным, а девальвационный виток — достигшим предела. Даже несмотря на то, что некоторый краткосрочный запас хода у доллара (до 92,5 рубля) и евро (до 100 рублей) еще есть. Полагаем, что фундаментально доллар должен быть ближе к 80, а евро — к 90, считаем, что до конца июля российская валюта может отыграть часть потерь», — пояснил Бахтин, пишет Life.
При этом эксперт добавил, что рубль может часть позиций отыграть на фоне снижения общей тревожности на рынке и большой вероятности повышения ключевой ставки.