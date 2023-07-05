Самые дешевые направления на Черном море летом 2023 года: пляж как на Мальдивах, улыбчивый сервис

На дворе лето, и самое время отправиться отдохнуть к морю. Если еще кто-то не определился, куда поехать в отпуск — мы поможем.

Если вы хотите увидеть красивый белоснежный пляж с лазурной водой, то вам надо в западную часть Крыма — в Оленевку. Во-первых, там дешево — не все доезжают до этой части полуострова. Во-вторых, мало народу. Ну, и самое главное, красота почти как на Мальдивах, персонал приветливый.

Хороший вариант также Витязево — в 15 километрах от Анапы. Там песочный пляж, а море неглубокое, поэтому прекрасно подойдет для отпуска с детьми.

А аквапарк, дельфинарий, океанариум, парк аттракционов «Византия» для детей и взрослых, множество кафе и столовых не дадут заскучать.

Кроме того, недорогие курорты на Черном море — это Дедеркой и Шепси, которые находятся недалеко от Туапсе. Там развита инфраструктура и чистый пляж. В гостевых домах можно разместиться от 500-600 рублей за ночь.

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