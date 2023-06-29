На каких пляжах Краснодарского края сейчас безопасно

В Роспотребнадзоре официально огласили рейтинг самых чистых и безопасных пляжей Краснодарского края. В первую очередь это Сочи — «Маяк», «Ривьера», «Дагомыс», «Одиссея» и «Жемчужина Сочи».

Безопасно также провести отпуск в Анапе — «40 лет Победы», «Сукко», «Санта Фе», «Высокий берег», «Джемете», «Витязево», «Южный берег», «Благовещенский», «Малая бухта».

А если вы едите в Геленджик, то присмотритесь к пляжам «Сады морей», «Лермонтовский», «Метрополь» и пляж «Бетта».

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