Обладатели этих имен не любят помогать своим женщинам по дому

Стало известно, на кого из мужчин имя повлияло не лучшим образом.

Обладатели этих имен не любят уборку и другие домашние хлопоты.

Артем в детстве был готов помогать женщинам по дому. Но излишняя забота мамы и бабушки могли взрастить в обладателе этого имени лень и желание провести время за более интересными делами, чем уборка.

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Тимофей на первый взгляд кажется идеальным мужем. Но в бытовых вопросах на него не стоит рассчитывать.