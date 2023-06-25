Обладатели этих имен не любят помогать своим женщинам по дому

Стало известно, на кого из мужчин имя повлияло не лучшим образом.
Обладатели этих имен не любят уборку и другие домашние хлопоты.
Артем в детстве был готов помогать женщинам по дому. Но излишняя забота мамы и бабушки могли взрастить в обладателе этого имени лень и желание провести время за более интересными делами, чем уборка.
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Тимофей на первый взгляд кажется идеальным мужем. Но в бытовых вопросах на него не стоит рассчитывать.
Евгений является настоящим мастером на все руки. Но инициативность в бытовых вопросах Женя проявлять не любит. Поэтому работать по дому начинают все, кроме него. Об этом рассказали в kinoafisha.info.