Капуста вымахает с крупную тыкву — не меньше: помогут три правила

Чтобы капуста уродилась крупной и хрустящей, нужен комплексный подход. Он включает в себя правильный полив, обязательное рыхление грунта и своевременную подкормку необходимыми элементами.

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После высадки кустов в открытый грунт нужно поливать культуру 2–3 раза в неделю. На 1 м² следует брать около 8 литров воды. Через две недели подпитку влагой следует сократить до одного раза в неделю. А в жаркие засушливые дни количество поливов можно немного увеличить. Лить воду необходимо под корень. Температура жидкости при этом должна быть не менее 18 °C.

О том, что вокруг растения нужно рыхлить почву, забывают многие дачники. И это упущение может крайне негативно отразиться на качестве урожая. Если вы все еще настроены на то, чтобы вырастить огромные кочаны, не забывайте проводить эту процедуру один раз в неделю. Обработку следует начинать спустя три недели после пересадки.

И, конечно же, капусту нужно обязательно снабжать удобрениями. За сезон необходимо провести четыре подкормки. В качестве питательно состава отлично подойдет смесь навозной жижи и золы. На 1 литр экскрементов нужно взять 5 литров воды и 40 граммов золы.

Источник: izvmor.ru