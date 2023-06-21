Как убрать мелкие дырочки на одежде: 5 минут и вещи будто новые

Маленькие дырочки на трикотаже могут возникнуть в любой момент. Неужели выбрасывать вещь из-за этого? А если не выбрасывать, то носить со швом на одежде? Вовсе нет.

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Если дырочка едва заметна и находится на месте, которое не видно, можно просто с обратной стороны приложить небольшой кусочек клеевого флизелина и пройтись утюгом. Это место не будет дальше разрываться.

Второй вариант замаскирует дырочку полностью. Возьмите клеевую паутинку и латку из ткани, которая обычно идет с продаваемой вещью. Отрежьте кусочек ткани, приложите к дырочке с изнанки, сверху положите немного паутинки и пройдитесь утюгом. Повреждение материала станет практически незаметным.

Источник: YouTube-канал Marina Beloshveyka.